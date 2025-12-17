Deux programmes subtils – musique française, puis anglaise – où l’Orchestre philharmonique de Radio France enjambe les siècles.

Debussy portait sur Rameau un regard amoureux. John Eliot Gardiner ne le fait pas moins sur les deux, que relie une manière de faire chanter la langue française en la laissant parler et un sens du mystère qui lui donne ses inflexions. Mettre en regard Les Boréades et Pelléas et Mélisande comme le font le chef anglais et la soprano Anna Prohaska révèle l’évidence de la filiation. Plus évidente encore est celle qui unit Britten et Purcell puisque le premier s’appuie sur le second dans son génial Young Person’s Guide to the Orchestra. Toujours avec Anna Prohaska, l’imaginaire rimbaldien des Illuminations rencontre celui de The Fairy Queen.

Jean-Guillaume Lebrun