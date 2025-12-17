La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Classique / Opéra - Agenda

John Eliot Gardiner avec l’Orchestre philharmonique de Radio France

©Sir John Eliot Gardiner, chef d’orchestre. © Hans van der Woerd
Sir John Eliot Gardiner, chef d’orchestre. © Hans van der Woerd

Maison de la Radio / voix et orchestre

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Deux programmes subtils – musique française, puis anglaise – où l’Orchestre philharmonique de Radio France enjambe les siècles.

Debussy portait sur Rameau un regard amoureux. John Eliot Gardiner ne le fait pas moins sur les deux, que relie une manière de faire chanter la langue française en la laissant parler et un sens du mystère qui lui donne ses inflexions. Mettre en regard Les Boréades et Pelléas et Mélisande comme le font le chef anglais et la soprano Anna Prohaska révèle l’évidence de la filiation. Plus évidente encore est celle qui unit Britten et Purcell puisque le premier s’appuie sur le second dans son génial Young Person’s Guide to the Orchestra. Toujours avec Anna Prohaska, l’imaginaire rimbaldien des Illuminations rencontre celui de The Fairy Queen.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

du vendredi 16 janvier 2026 au jeudi 22 janvier 2026
Maison de la Radio et de la Musique
116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris

Tél. : 01 56 40 15 16.

