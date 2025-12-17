Deux florilèges de transcriptions sur les orgues des deux grandes salles de concert parisiennes, par Isabelle Demers et Olivier Latry.

Avec l’installation de nouveaux instruments dans l’Auditorium de Radio France et à la Philharmonie de Paris, l’orgue a retrouvé une place dans la saison musicale. À la Maison de la Radio, c’est toute une saison qui lui est dédiée avec l’artiste en résidence Alma Bettencourt ou des invités, telle la Québécoise Isabelle Demers qui propose ici des transcriptions de son cru (Shéhérazade de Rimski-Korsakov, Pétrouchka de Stravinky, Trois pièces de Nadia Boulanger) ou de collègues (Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy) et le Prélude et fugue en ut majeur de Bach. À la Philharmonie, Olivier Latry se consacre entièrement à Bach à travers des œuvres originales et les transcriptions de compositeurs-organistes des xixe et xxe siècles.

Jean-Guillaume Lebrun