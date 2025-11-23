Dans le cadre de l’exposition « Dessins des Carrache. La fabrique de la galerie Farnèse », un concert convoque la vie musicale romaine.

Au cœur du Louvre, la reconstitution des fresques du Palais Farnèse à l’aide des dessins préparatoires qu’Annibale Carrache en a réalisé, sonnent avec éclat la naissance du baroque. Plus bas, dans l’auditorium, Sébastien Daucé fait entendre en écho l’effervescence musicale de la Rome d’alors. Imaginant, recherches historiques à l’appui, que la galerie peinte par les Carrache fut un lieu propice au concert, il interprète à la tête de l’ensemble Correspondances quelques pages choisies de la musique nouvelle qui aurait pu y résonner : Il Sant’Alessio de Landi ou L’Orfeo de Rossi, ces opéras où affleurent les affects et qui auraient eu toute leur place sous les représentations mythologiques tirées d’Ovide ornant les murs et les plafonds. Avec aussi des œuvres sacrées signées Tiburtio Massaino, Rossi de nouveau et Carissimi (l’oratorio Jephté), c’est toute la vie musicale romaine qui est ici convoquée.

Jean-Guillaume Lebrun