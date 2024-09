Sous la direction de Sylvain Creuzevault, treize comédiennes et comédiens s’élancent dans Banquet Capital, un remue-ménage de débats sur l’organisation politique, sociale et économique de la société postrévolutionnaire de 1848. On peut s’esclaffer ou bien rester de marbre devant ce flux ininterrompu de facéties visant à questionner notre histoire à la lumière de Karl Marx.

Il y a d’abord eu, en 2014, Le Capital et son Singe (critique dans La Terrasse n° 224), création collective d’une troupe d’interprètes, réunis par le metteur en scène Sylvain Creuzevault, qui investissait des aspects de la pensée révolutionnaire du XIXème siècle en les croisant avec des réflexions tirées du Capital de Marx. Quatre ans plus tard, naissait Banquet Capital, une version allégée de ce spectacle dont le processus de recréation relevait d’une méthode de travail similaire : improvisations, écriture de plateau, volonté de faire s’enchevêtrer champs des idées et univers de bouffonnerie. Aujourd’hui, à la MC93, cette dernière proposition est à son tour recréée, sous le même titre, dans une version quasi identique à celle de 2018. Au sein d’un dispositif bifrontal occupé par une grand table en bois bordée de chaises, des femmes et des hommes débarquent bruyamment sur le plateau, torrent furieux de corps et de voix soucieux d’être vus, d’être entendus. La nature débordante et démonstrative de la représentation s’expose d’emblée. Elle ne fléchira pas.

Une recréation collective née d’improvisations

Nous voilà ainsi projetés chez Raspail, aux côtés de Blanqui, Louis Blanc, Barbès et d’autres protagonistes du mouvement de contestation ayant abouti à la manifestation du 15 mai 1848. Les discussions galopent dans un brouhaha sans répit. Elles font tonner toutes sortes de débats sur les différentes façons de réformer une société française chamboulée par des crises de pouvoir et le mode de production capitaliste. Les sujets politiques se mêlent aux questions sociales et économiques : place et rôle de l’État, liberté individuelle, valeur du travail, différence entre valeur et prix d’un bien, entre valeur d’usage et valeur d’échange… Puis, s’ouvre le procès des chefs républicains progressistes. Tout aussi tapageuse, cette deuxième partie affirme la même volonté de s’imposer par des passages en force. Les interprètes sont courageux. Ils ne ménagent pas leur peine. Certains parviennent, par moments, à créer de brèves respirations, trouant le système de jeu codifié qui uniformise la représentation. Le reste du temps, les cris se superposent aux gesticulations. On s’insurge, on fulmine, on en vient presque aux mains. Une bouteille est brisée. Une autre se vide sur la table. Le bouillonnement des idées, lui, est asphyxié par cette esthétique du débordement.

Manuel Piolat Soleymat