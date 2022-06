Jeanne ou l’être étrange élevé parmi nous de Gaëtan Gauvain

Les vertiges de l’adolescence sont au cœur de la nouvelle création de la Compagnie « Et rien d’autre » née sur l’impulsion de Gaëtan Gauvain, dont le travail mêle écriture et expérimentation au plateau sur des sujets sociétaux touchant aux difficultés du vivre ensemble.

« Mon précédent spectacle s’intéressait à la fin de vie. J’avais envie de donner la parole à un personnage jeune. Lors d’un atelier théâtre avec un groupe d’adolescents l’idée m’est venue d’une jeune fille enceinte, tentant un geste fou pour fuir la réalité, fuir la solitude également. Je me suis replongé dans la lecture de Carson Mac Cullers que j’avais lu jeune et qui m’avait marqué par sa façon de peindre cet âge réellement ambigu qu’est l’adolescence, étrange et heureux à la fois, puissant et triste, porteur d’espoir et encore un peu naïf. J’aimais aussi l’idée d’un drame simple qui touche à des enjeux sociaux, dont celui de l’écoute que la société accorde aux plus jeunes, en questionnant aussi la notion de choix radical, d’erreur.

Une équipe choisie sur mesure

Sur le plan de la mise en scène je voulais créer d’abord des conditions optimales d’écoute. Pour renforcer l’émotion, il fallait que ce soit le plus épuré possible, le texte fourmillant de détails et de descriptions. Le plateau représente l’espace mental de Jeanne qui raconte directement son histoire au public. L’utilisation des ombres portées permet de dire cette subjectivité. La musique et le son participent à ce jeu en permettant des changements quasi-instantanés de lieux et d’ambiances. J’ai demandé à Colin Bernard, notre vidéaste, de travailler sur le mouvement, sans se faire illustratif. Aux acteurs, j’ai demandé aussi beaucoup de simplicité, de précision. Et de conscience de l’autre. J’ai écrit le texte pour ces comédiens. Marine Benech, Nathan Chouchana, Apolline Martinelli-Alvarez et Sébastien Portier forment un petit chœur qui doit être parfaitement connecté quand, paradoxalement, ils jouent le manque de communication entre les êtres. Le rythme est aussi un enjeu crucial du spectacle dont la dramaturgie repose sur des jeux de miroirs et de bascule ».

Propos recueillis par Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens