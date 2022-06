Le Cas Lucia J. (un feu dans sa tête), monologue théâtral d’Eugène Durif mis en scène par Eric Lacascade

Eric Lacascade met en scène Le Cas Lucia J. (un feu dans sa tête) d’Eugène Durif. Un monologue théâtral au sein duquel la comédienne Karelle Prugnaud, « entre théâtre, performance et music-hall », donne corps et voix à Lucia, la fille de James Joyce.

Sur quoi repose, selon vous, la force de l’écriture d’Eugène Durif ?

Eric Lacascade : Eugène et moi avons collaboré à plusieurs reprises. Ce qui, entre autres, m’attire dans son écriture, c’est une sacrée dose de rage et de violence, dans une langue quasi poétique qui engendre un formalisme totalement maîtrisé. Il y a également une tension permanente, non seulement nerveuse, mais aussi entre conscient et inconscient, réel et imaginaire, mythe et société. Le cas Lucia J. (un feu dans sa tête) est une fiction extrêmement bien documentée dans laquelle Lucia, qui est enfermée en hôpital psychiatrique, prend la parole. C’est en racontant son père, sa mère, son frère, et puis elle, en périphérie de ces vies, que petit à petit elle devient le centre de ce texte.

Comment Karelle Prugnaud s’empare-t-elle de ce personnage ?

E.L. : Avec intelligence, puissance et rigueur. Entre incarnation et distanciation, tous les soirs, quand elle joue, elle est à l’étude. Et cette étude lui demande un engagement quasi performatif.

« Le travail du solo m’a placé dans un champ d’expérimentation, m’a permis de mener un travail de laboratoire. »

En quoi cette aventure de théâtre est-elle, pour vous, singulière ?

E.L. : C’est d’abord une recherche totalement différente de mon terrain de jeu habituel, qui est fait de travaux de troupe, de grands plateaux et de textes du répertoire. Ensuite, lors des répétitions, même si le texte préexistait, nous avons avancé en collectif : l’actrice, le metteur en scène et l’auteur, un trio uni et inventif. Nous avons progressé ensemble en résolvant au jour le jour les problématiques que nous nous posions la veille. Enfin, le travail du solo, et d’autant plus face à Karelle et son désir de toujours se dépasser, de toujours apprendre, sa grande discipline, son corps entre théâtre, performance et music-hall, m’a placé dans un champ d’expérimentation, m’a permis de mener un travail de laboratoire, expérience rarement possible dans de plus lourdes productions. Enfin, production et conception ont inscrit ce spectacle dans un cercle de diffusion autre que celui que je croise habituellement. Cela m’a fait travailler différemment avec le public, et c’est bienvenu. Car le théâtre est toujours un art du commencement.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat