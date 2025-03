Mises en scène par Jean Bellorini, les comédiennes de l’Afghan Girls Theater Group forment un splendide chœur de messagères éprises de liberté, dont l’interprétation d’Antigone se laisse traverser par les blessures du présent. Conjuguant avec maîtrise gravité et légèreté, le jeu théâtral affirme ici sa beauté résistante et puissante.

Elles forment un chœur de messagères, un chœur de comédiennes, un chœur de femmes exilées unies par la puissance de leur désir de liberté qui s’élève contre la férocité du destin. Troublant la frontière entre incarnation et évocation, sur une crête fragile et résiliente entre passé meurtri et présent à inventer, le très beau spectacle de Jean Bellorini réussit à donner corps avec un talent sûr à leur élan collectif habité de douleurs et de pertes, nourri de poignantes singularités (qui demeurent hors champ), façonné par une volonté solidaire de créer. Sobre, entier, absolument sincère, le jeu théâtral irrigué de blessures intimes affirme une commune liberté, une réconfortante sororité. Évacuées de Kaboul le 23 août 2021 juste avant la fermeture définitive des frontières suite à la prise de pouvoir des Talibans, le metteur en scène et les neuf comédiennes de l’Afghan Girls Theater Group ont trouvé refuge dans la métropole lyonnaise. Elles ont été accompagnées par les équipes du TNP à Villeurbanne et du Théâtre Nouvelle Génération à Lyon, ont raconté leurs épreuves, tissé des liens, exprimé un désir de théâtre. Interprétée en langue dari, la partition fait entendre l’antique histoire d’Antigone, héroïne qui dit non à la loi de la cité qu’énonce Créon.

Une rencontre artistique et humaine

La bande musicale ancre la fable dans la culture afghane, avec un Créon gracieux, énergique, d’une jolie présence, avec des interprètes toutes engagées et convaincantes. Enchaînant les scènes avec fluidité, la tragédie résonne avec force, sans aucune emphase, sans aucun excès démonstratif. À l’instar d’un début joyeux où les corps exultent, où jaillissent des éclaboussures de joie, la scène se refuse à la lamentation. Sur un plateau recouvert d’eau au-dessus duquel veille une immense lune, place au théâtre qui n’évince pas le réel et ses malheurs, mais cultive la libre expression et la beauté résistantes. Avant le prologue où se confrontent Antigone et sa sœur Ismène, un poème rappelle de manière limpide et belle le sort des petites filles et femmes afghanes, en proie à un régime terroriste et une domination masculine d’une violence sans limites. Qui entend leur douleur ? On ne peut s’empêcher de constater que leur sort mobilise peu. À travers l’histoire d’Antigone la rebelle, c’est le talent et le courage de ces messagères de liberté qui se racontent, de très belle manière. Au-delà de son incarnation littérale, l’implacable tragédie laisse place à travers cette vigoureuse choralité au désir si humain d’espérer la fin de la tyrannie.

Agnès Santi