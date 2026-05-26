Suite à une stimulante première collaboration avec le Yang Hua Theatre pour Les Misérables, Jean Bellorini approfondit le dialogue en mettant en scène un conte universel. Conjuguant théâtre et musique, français et mandarin, le récit fait œuvre de transmission et s’affirme comme célébration d’une fraternité toujours possible.

C’est l’histoire d’une rencontre, de la naissance d’une amitié. Entre un aviateur en panne, perdu dans le désert du Sahara, et un enfant tombé du ciel, venu d’une planète à peine plus grande qu’une maison. Mais aussi d’une rencontre entre un metteur en scène français et des artistes chinois, qui se traduit par une création théâtrale et musicale bilingue qui, en rassemblant les cultures, fait écho à l’universalité limpide du conte. Peu importe que le sable du désert se transforme en cercle de neige joliment entouré de fleurs éphémères, que les cheveux de l’enfant ne soient pas blonds comme les champs de blé… Même si nous sommes dans un lieu où s’exerce à chaque instant le regard, l’essentiel est invisible pour les yeux, nourri d’émotion, d’intelligence, de beauté, d’un au-delà du langage qui vient du cœur autant que de l’esprit. De sa belle voix grave, Xue Fei lit la dédicace de l’auteur à son ami « Léon Werth, quand il était petit garçon ». Nulle naïveté dans cet appel à l’enfance que déploie le conte, qui laisse voir l’absurdité et la vanité à l’œuvre dans le monde des grandes personnes pour mieux chérir la beauté du lien qui se crée entre les êtres, pour mieux magnifier la possibilité de cette beauté. Et ce dans un monde alors plongé en pleine guerre mondiale et folie meurtrière. Les hommes ne pourraient-ils pas envisager autrement leur destin commun sur terre ?

Humanité partagée et arts mêlés

C’est lors de l’adaptation en mandarin du roman hugolien Les Misérables, programmée en 2023 et 2024, qu’a été initiée la collaboration avec le Yang Hua Theatre. Suite à cette stimulante aventure, le dialogue s’est poursuivi grâce à ce célébrissime conte illustré, publié à New York en 1943, en France en 1946, traduit en plus de 600 langues. Disparu lors d’un vol de reconnaissance en France occupée, Antoine de Saint-Exupéry n’a pas connu le succès mondial de son roman. À cette iconique matière textuelle, fable très aimée aussi en Chine, sont ajoutés des poèmes chinois de la période Tang (8e siècle). Li Yichen, Petit Prince vêtu d’un beau pourpoint, est merveilleux, d’une vivacité joyeuse et d’une voix résolue qui enchantent. Complice de toujours, François Deblock interprète à merveille l’aviateur. Trois chanteurs chinois rejoignent la distribution : Zhong Lifeng, chanteur de folk et écrivain, Liu Fanqing, jeune musicienne et autrice-compositrice, et Xiaoliu, actrice et chanteuse. Chen Minhua, pianiste et accordéoniste déjà présente dans Les Misérables, est également au plateau. L’artisanat du théâtre, la grâce de la musique – de Ne me quitte pas de Brel aux airs composés par le metteur en scène et arrangés par le pianiste Clément Griffault –, le jeu et le dialogue interculturel impeccablement accordés, tout concourt à rendre justice à l’attention à la vie qui irrigue le poème de Saint-Exupéry. S’élevant contre le rétrécissement de la pensée, contre la haine qui prolifère, la partition théâtrale se fait célébration de l’imagination autant que de l’amitié, dans une jubilation qui choisit la joie du partage.

Agnès Santi