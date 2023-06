Guillaume Nocturne a imaginé un spectacle musical autour de l’univers amoureux et poétique de Serge Gainsbourg qu’interprètent six chanteurs-musiciens fougueux, tendres, loufoques et émouvants.

« Porte des Lilas, la sonnerie retentit, les portes se referment. Six personnages cueillis dans les titres du grand Serge montent à bord. Départ immédiat, ils nous embarquent dans la rame de leur destin amoureux. Les chansons harmonisées à quatre voix apportent un regard nouveau à ce répertoire, véritable bande-son de nos vies. » Le poinçonneur du métro, Clyde, Mélody Nelson, Jane et Laetitia, le beau Lucien, Marilou et Lola : mieux qu’un récital en hommage à Gainsbourg, ses chansons revisitées et arrangées en polyphonie vocale racontent l’amour sous toutes ses facettes. « Entre indifférence, sensibilité, compassion teintées de boums et de bangs, nous découvrons que l’on peut aimer et se déchirer le temps d’un peu plus d’une heure de chansons. » Anne Longbien, Wendy Groux, Cécile Andrée, Crystel Galli, Benjamin Forget et François Rousseau jouent de la voix et des instruments et donnent corps et cœur au répertoire de l’homme à la tête de chou.

Catherine Robert