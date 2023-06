Incarnant plus que tous l’âme romantique, Clara et Robert Schumann sont au cœur de cette œuvre qui entend remettre à leur juste place les compositions de la virtuose pianiste.

Depuis quinze ans, Orianne Moretti a choisi, à l’image du nom de sa compagnie (Correspondances Compagnie), de mettre en scène un fécond dialogue entre théâtre, musique, opéra et danse. C’est dans cette perspective que s’inscrit cet opéra de chambre intimiste, où le chant et le piano remettent en perspectives et en sons les lettres des époux Schumann. Conte épistolaire autant que voyage musical, À travers Clara s’appuie ainsi sur le destin hors-norme de ce couple, tout à la fois romantique et tragique, pour composer une ode aux créations de Clara Schumann. Comédienne et metteuse en scène, Orianne Moretti y interprète au diapason des quatre-vingt-huit touches de noires et d’ivoire les lieder de Clara tout en lisant les lettres que lui adressait Robert. D’une subtile délicatesse, où virtuosité rime avec intimité.

Jacques Denis