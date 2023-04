Le sorcier des claviers Bobby Sparks au New Morning

Sorcier des claviers repéré auprès de Roy Hargrove, Bobby Sparks se présente en maître du groove.

On le connait principalement pour sa participation au RH Factor, cette troupe réunie par le regretté Roy Hargrove lorsque le trompettiste décida d’emprunter les sentiers qui relient le jazz à la nu-soul, au hip-hop et au R&B. Hargrove retourna dans son Texas natal pour engager ce sorcier des claviers qu’est Bobby Sparks deuxième du nom. Depuis, l’homme a fait chauffer ses claviers au sein des Snarky Puppy mais aussi auprès de Marcus Miller et de Lala Hathaway. Son dernier (double) album est truffé de featurings qui vont de John Scofield (dans une verve très hendrixienne) à Lizz Wright en passant par Chris Potter ou Dennis Chambers, pour une fusion orientée très soul-rock qui envoie souvent du lourd. Annoncé sur scène au New Morning dans une formation forcément plus réduite, ce disciple de George Duke et Herbie Hancock se présentera notamment en compagnie du saxophoniste Keith Anderson, lui aussi un vétéran du RH Factor, et promet d’emmener le groove au bout de la nuit.

Vincent Bessières