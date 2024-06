Avril 2010 : Ahlam Sehili meurt sous les coups de son mari. Onze ans après, sa sœur, Hager, fait condamner l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice et faute lourde. Hakim Djaziri leur rend hommage.

Pourquoi avoir choisi de faire théâtre de ce fait divers ?

Hakim Djaziri : J’ai fondé un collectif pluridisciplinaire pour mettre en scène des auteurs contemporains sur des thématiques qui monopolisent le débat public. Le théâtre est un outil exceptionnel de transmission et de pédagogie. Elle ne m’a rien dit s’inscrit dans ce travail. Je l’ai écrit à partir du témoignage d’Hager Sehili, dont le destin extraordinaire révèle, depuis son intime, la complexité des sujets qu’il soulève. Sa sœur, Ahlam, a été victime d’un féminicide en 2010. Au terme d’un combat juridique titanesque, Hager a réussi, pour la première fois de l’histoire de la justice contemporaine, à faire condamner l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice et faute lourde, le 17 mars 2021. La police n’avait pas instruit la plainte déposée par Ahlam la veille de sa mort, et l’institution a protégé le policier en tort lorsque Hager a porté plainte à son tour. En même temps je reviens sur tout l’itinéraire de vie de ces deux sœurs fusionnelles, et sur la relation entre Ahlam et son bourreau, certain d’avoir droit de vie et de mort sur sa femme.

« Cette histoire difficile est en réalité une ode à l’amour. »

Que cherchez-vous à comprendre ?

H.D. : Pourquoi les victimes ne parlent pas, comment elles supportent des mois ou des années de violence, comment l’institution les fait passer de potentielles victimes à potentielles menteuses. L’immense majorité des victimes se terrent dans le silence ; le traumatisme les installe dans un état de sidération. Sans lucidité ni recul, elles accumulent des émotions négatives : la culpabilité et la honte isolent encore plus la victime et elle ne parle plus. J’avais à cœur de raconter cela, pour que les gens comprennent pourquoi les femmes mettent des années à parler. Et, par extension, comprendre que l’on doit croire la victime, toujours.

Comment le mettre en scène ?

H.D. : Avec dignité. L’histoire est très noire, très inconfortable. Le danger, c’était le sensationnalisme. Le traitement de la violence a été au cœur de mes préoccupations. Les acteurs ne se touchent jamais. Tout est dans le texte, la lumière, le son. Pour rendre hommage à Ahlam et au combat de sa sœur, il fallait travailler en respectant la complexité des personnages et mettre en lumière le fait que cette histoire, aussi difficile soit elle, a été transcendée par l’amour, qui a fait faire des miracles à Hager pour rendre justice à sa cadette. Cette histoire difficile est en réalité une ode à l’amour.

Propos recueillis par Catherine Robert