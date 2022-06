Deux rien, histoire sans paroles mêlant l’onirique et l’humour de Clément Belhache et Caroline Maydat

Distingué à de très nombreuses reprises, salué par le public et la critique, ce spectacle poétique, burlesque et sans parole, signé par la Compagnie Comme si, revient à l’affiche dans une version 2.0 enrichie.

Inspiré par Le Vagabond de Charlie Chaplin et Les Naufragés de Patrick Declerck, le spectacle emprunte au genre du théâtre gestuel, entre danse, arts du mime et du clown. Il met en scène deux personnages, deux laissés pour compte accrochés l’un à l’autre, partageant un même banc. Que font-ils là ? Rien, deux fois rien. Le duo s’occupe, s’invente un ailleurs, choisit de passer à l’abordage du monde réel en empruntant de poétiques chemins buissonniers où le geste et l’acrobatie se font paroles, où la danse fait naître l’émotion. La comédienne et danseuse Caroline Maydat, le comédien, danseur et chorégraphe Clément Belhache, incarnent les héros de cette histoire sans paroles mêlant l’onirique et l’humour. La scénographie minimaliste de la pièce telle qu’elle fut présentée en Avignon en 2019 a été retravaillée et s’agrémente aujourd’hui, notamment, de projections visuelles.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens