Edouard Ferlet « Pianoïd Vox »

Le pianiste Edouard Ferlet décline son spectaculaire concept à deux pianos joués simultanément en l’agrémentant d’un très joli éventail de voix féminines.

« Pianoïd » est ce projet dans lequel Edouard Ferlet joue de deux pianos à la fois, l’un avec les mains, l’autre à distance, piloté grâce à différentes technologies (comme le Disklavier développé par Yamaha). Il en a résulté une musique littéralement inouïe pour un seul homme, ludique et fascinante, dont le pianiste a tiré deux albums. Voici que, à la suite de ces expériences, le pianiste nous présente la version « Vox », dans laquelle son dispositif un peu fou accueille cinq voix féminines — et pas des moindres ! — qui ont mis en chanson une sélection de morceaux tirés de ses deux opus. Barbara Carlotti, Marion Rampal, Lou Tavano, Macha Gharibian et Valérie Gabail se prêtent ainsi au jeu d’enchanter ces architectures qui révèlent, sous les mots, toute la sensibilité que le dispositif initial pouvait parfois éclipser.

Vincent Bessières

Studio de l’Ermitage, 8 rue de l’Ermitage, 75020 Paris. Lundi 10 février à 20h30. Tel. 01 44 62 02 86. www.studio-ermitage.com