Gilles Naturel « After Monk Quartet »

Faire jouer la musique de Monk comme si elle avait été composée pour quatuor à cordes : c’est le défi relevé avec brio par Gilles Naturel.

Côté contrebasse, la réputation de Gilles Naturel n’est plus à faire. Notre homme a accompagné le Gotha du jazz dans les clubs parisiens, avec toutes les qualités requises à sa fonction. Depuis son Contrapuntic Jazz Band, on savait qu’il aimait introduire dans le jazz des principes de composition empruntés à la tradition classique, avec brio. Avec « After Monk », le voici qui fait le chemin inverse : partir de la musique de Thelonious Monk et l’adapter à un quatuor à cordes, comme si le génie new-yorkais avait fréquenté les salons viennois ! Dans ce contexte, Naturel troque la contrebasse pour le violon alto et invite Thomas Gomez au ténor et Hillel Salem à la trompette à swinguer par-dessus. Le résultat est bluffant, révélant Monk sous un jour nouveau. Bel exploit.

Vincent Bessières