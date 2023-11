La nouvelle création de la compagnie Le Château de Fable est une invitation au voyage en terres islandaises. Quatre escales, quatre lectures musicales faites de récits épiques, contes traditionnels peuplés de créatures mythiques ou extraits de romans contemporains, ponctuent cette immersion poétique dans l’univers de cette île volcanique proche de l’Arctique. Une aventure théâtrale inédite à plus d’un titre.

On pourrait entendre les quatre pièces que forme cet ensemble intitulé « Islande entre ciel et texte » les yeux fermés. La théâtralité est portée à son comble : il s’agit d’écouter pour voir. Le metteur en scène Claude Bonin a choisi de faire résonner les textes choisis pour soulever l’imaginaire du spectateur, permettre l’envisagement, par soi-même, de la beauté exotique et tragique de cette terre glacée. Il efface les intermédiaires comme lorsque nous ouvrons nous-mêmes un livre. Au plateau, la comédienne Bénédicte Jacquard se fait simple lectrice. Perchée sur une double échelle au centre de la scène, elle suspend l’auditeur à ses lèvres avec une grande économie de gestes. En quatre épisodes distinctement programmés, elle donne à entendre un florilège d’une dizaine de contes populaires patiemment retrouvés et récoltés par Jon Arnason, auteur et bibliothécaire islandais, et des extraits d’œuvres contemporaines signées par trois auteurs emblématiques de cet archipel battu par le froid.

Une partition sonore inspirée et inédite

Entre ciel et terre de Jon Kalman Stefansson dit comment la poésie peut rendre les armes face au froid, Karitas, L’Esquisse d’un rêve de Kristin Marja Baldursdottir interroge la place des femmes dans la société islandaise, Le Moindre des Mondes de Sjon, romancier également parolier pour le groupe pop-rock Sugarcubes et la chanteuse Björk, fait s’entrecroiser de façon fantaisiste, avec esprit, le destin de trois personnages sur fond de folklore islandais. Quant aux contes, extraits du fameux recueil « La géante dans la barque de pierre », ils lèvent le voile sur les créatures fabuleuses et mythiques qui peuplent ce pays, sur les légendes, les récits constitutifs de son identité. Ce voyage littéraire est aussi musical. La comédienne lectrice Bénédicte Jacquard partage le plateau avec la compositrice et multi-intrumentiste Christine Kotschi. Une pléiade d’objets sonores tous plus insolites les uns que les autres, et venus des quatre coins du monde, habitent la scène. Violon iranien, psaltérion, sansula, temple block, bol chantant, gong, tambour sont savamment animés par la musicienne dont les compositions inspirées sont faites pour dialoguer avec le récit à la manière dont œuvrent les contrepoints.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens