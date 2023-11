Dans Le Voyage dans l’Est, récit paru en 2021, Christine Angot fait de nouveau littérature de l’inceste qu’elle a subi de la part de son père. Portant ce texte à la scène de la plus brillante, de la plus puissante des façons, Stanislas Nordey fait, lui, théâtre de ces mots, de ces actes, de ces faits difficiles à penser.

On connaît la voix précise, nette et tranchante de Christine Angot. Admirable lectrice, l’écrivaine a souvent dit ses propres mots lors de lectures publiques, conférant à sa prose une matérialité imparable. Lorsqu’on tourne les pages du Voyage dans l’Est, on ne peut s’empêcher d’entendre sa façon si personnelle de dire, de scander les phrases. Pour faire théâtre de son récit (publié chez Flammarion), Stanislas Nordey n’a pas cherché à s’approcher de la particularité de ce ton. Il a imaginé une forme théâtrale — plurielle, pointue, exigeante — capable de rendre compte, sur scène, de la vérité et de l’intensité de cette littérature. Dans Le Voyage dans l’Est, comme elle l’a déjà fait dans d’autres écrits, Christine Angot revient sur les faits et les conséquences de l’inceste qu’elle a subi de la part de son père, à partir du jour où elle fait sa connaissance, à l’âge de 13 ans. Ayant grandi seule avec sa mère, l’adolescente ne connaissait cet homme, jusqu’à cette rencontre, qu’à travers une photographie. Puis l’impensable arrive. Brutal. Insoutenable. Christine Angot l’exprime par le biais de mots crus qui laissent éclater toute la violence des gestes, toute la trivialité des situations. Des crimes devrait-on dire. Cette violence, cette trivialité, Stanislas Nordey s’en empare avec l’intelligence qui le caractérise.

Une fille sans père

Sur le plateau du Théâtre national de Strasbourg, le metteur en scène offre trois corporalités à l’écrivaine. Carla Audebaud est Christine Angot de 13 à 25 ans, Charline Grand de 25 à 45 ans, Cécile Brune est Christine Angot aujourd’hui. Entre jeu et narration, acuité des propos et justesse des présences, les trois comédiennes se croisent et se répondent. Elles multiplient les états de conscience, les réalités émotionnelles, les capacités de rapport à soi, à l’autre, à l’existence. Dire est au cœur de ce geste théâtral qui revêt une dimension profondément politique. Dire, mais aussi être, incarner, partager avec les publics — dans un silence grave, dense, qui participe à la force de la représentation — une authenticité, une puissance du texte que l’on attendait et qui advient. Claude Duparfait, Pierre-François Garel, Moanda Daddy Kamono et Julie Moreau (en alternance avec Claire Ingrid Cottanceau) endossent les autres personnages du récit. Ils prennent pleinement part à la réussite d’une proposition qui avance sur une ligne de crête. Cette vision sensible et radicale du Voyage dans l’Est fait barrage à tout relativisme. Elle met en évidence l’indignité d’un père qui refuse que sa fille soit sa fille, qui l’enferme dans une fonction sexuelle et la renvoie à un statut d’enfant de seconde zone. Elle creuse la question du silence, de l’emprise, de la lâcheté, de la parole, de la culpabilité de ceux qui savent, du regard que l’on pose sur les stratégies de survie d’une adolescente, puis d’une femme, qui cède mais ne consent pas.

Manuel Piolat Soleymat