Avec Les Suppliques qui, à partir de documents d’archives reconstitue la vie de six personnes juives sous le régime de Vichy, le Birgit Ensemble poursuit sa mise en lumière des périodes sombres de l’Histoire nationale.

Les suppliques désignent les centaines de lettres que les citoyens juifs de France ont envoyées au Commissariat général aux questions juives pour tenter d’échapper ou de faire échapper leurs proches aux interdictions et persécutions dont ils étaient les cibles. Sous l’impulsion de l’historien Laurent Joly, qui a initié et accompagné leur travail, Julie Bertin et Jade Herbulot ont choisi six lettres, six destins, six personnalités que l’on suit de l’été 41 à l’automne 42 dans le spectacle. À partir des suppliques qu’ils et elles ont pu écrire, s’est opéré un travail de recherches d’archives permettant de compléter leurs histoires. Le spectacle les fait donc revivre sur scène, invitant à découvrir pour mieux le saisir quel fut le quotidien des populations juives sous Vichy.

L’Histoire à hauteur d’hommes

Après la guerre d’Algérie en 2019, c’est donc à une autre question souvent occultée dans la mémoire nationale à laquelle les deux artistes s’attaquent. La fiction complètera les silences que laissent les matériaux documentaires pour créer un entrecroisement d’histoires qu’incarneront au plateau quatre interprètes de générations différentes. Les agissements du régime de Vichy en constitueront la toile de fond mais c’est comme d’habitude à hauteur d’hommes que la troupe raconte l’Histoire, à travers des destinées individuelles qui cherchent secours auprès de ceux qui veulent les entraîner vers leur perte. Une situation éminemment tragique et donc théâtrale.

Eric Demey