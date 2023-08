« Iris » d’Alessandro Sciarroni mêle danse, musique et sport

Pour son ouverture, le Festival d’Automne mêle danse, musique, sport, et patrimoine sous la houlette du chorégraphe italien Alessandro Sciarroni.

Un titre prémonitoire pour un spectacle qui viendra chatouiller notre regard autant par les espaces qu’il habite que par les propositions de corps qu’il nous fait : Iris prend place dans la magnifique piscine Art Nouveau de la Butte aux Cailles à Paris, conçu comme une déambulation libre du public entre vestiaires, couloirs et bassins. Le chorégraphe, déjà connu pour son travail avec des non-voyants et malvoyants dans Aurora, confronte à la force du lieu un travail avec des nageurs handicapés qu’il invite à performer avec les danseurs, accompagnés de musiciens et choristes contemporains. Eau et air inspirent les artistes, et dialoguent à travers leurs différentes présences, portées par les notions d’endurance et de résistance chères à Alessandro Sciarroni.

Nathalie Yokel