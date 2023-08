Aussi à l’aise dans les shows hip hop que dans les clips et tournées d’artistes internationaux (Madonna, Stromae, Angèle…), Marion Motin chorégraphie également pour des compagnies classiques et contemporaines. Sa création pour le ballet de l’Opéra de Paris explore la perte d’un être cher et emmène aussi dans un périple fictif et onirique.

« C’est Aurélie Dupont qui m’a contactée et qui m’a proposé cette carte blanche avec 15 danseurs du ballet de l’Opéra de Paris. J’ai été bien évidemment enchantée ! Le hip hop, je ne l’ai jamais quitté, mais je me dirige vers une écriture contemporaine. J’ai déjà réalisé un projet à Munich avec des danseurs issus du ballet classique, et travaillé à Londres avec un grand groupe de danseurs du Ballet Rambert. En commençant les répétitions à Paris début juillet, je tenais vraiment à rencontrer les danseurs, dans leurs corporalités et leurs personnalités, c’est ma façon de travailler à chaque fois avec les interprètes. Au début je fais beaucoup d’ateliers d’improvisation, de mises en situation, pour qu’on se rencontre les uns et les autres. Je n’arrive pas tout de suite avec quelque chose de très écrit à leur apprendre, parce que j’ai besoin de voir qui ils sont.

Le vécu réinventé

J’ai vraiment envie de travailler avec chaque interprète, afin que chacun ait un rôle, son importance, son incarnation. Je fais appel à des humains plus qu’à des danseurs. C’est un groupe très divers et mélangé, et j’aime voir des personnalités affirmées et très différentes sur scène, qui sont au service d’un propos dans une même énergie et une même partition. Je conçois cette pièce comme un hommage à mon père, que j’ai perdu il y a un an. The last call est une référence au dernier appel qu’il m’a passé pour m’annoncer qu’il allait mourir. Je suis partie de cette situation vécue, pour ensuite travailler sur la distorsion du son, de l’espace, des émotions… Face à une nouvelle pareille qui vient chambouler notre vie, je parle de ce qui s’ouvre sous nos pieds, du gouffre dans lequel on tombe, à partir duquel on va devoir recréer des repères. C’est un point de départ, qui m’emmène vers un fantasme et un trajet onirique, vers une dimension beaucoup plus cinématographique et fictive. »

Propos recueillis par Nathalie Yokel