Le collectif Malo Pelo, guidé par María Muñoz et Pep Ramis, présentent Inventions, une pièce musicale et dansée créée en 2020 poursuivant leur exploration de l’œuvre de Bach, et l’adaptent pour la Cour du lycée Saint-Joseph.

Vous avez créé Inventions pendant la crise du covid en 2020, en quoi cette période a-t-elle affecté la pièce ?

María Muñoz : Nous avons rassemblé toute une équipe chez nous à la campagne pour créer Inventions pendant la pandémie. Cette pièce pour un quatuor à cordes et un quatuor de corps et voix est une création collective. Elle témoigne d’une grande complicité entre nous, liée à ce moment où nous avons travaillé et vécu ensemble.

Comment abordez-vous l’espace de la Cour du lycée Saint Joseph ?

Pep Ramis : Dans chaque lieu où nous jouons, le son change beaucoup. Nous adaptons en permanence cette pièce, dont nous avons voulu la composition très simple, en changeant l’enchaînement des tableaux par exemple. Nous avons joué entre autres dans un monastère ou encore dans la Grande Halle de la Villette, des espaces clos. Pour la première fois, nous le jouons dans un espace à ciel ouvert, un nouveau défi !

L’œuvre de Bach traverse vos pièces, notamment Bach (2004) ou On Goldberg Variations/Variations (2019). Qu’est-ce qui vous anime dans sa musique ?

M.M. : Au fil de sa production musicale foisonnante, Bach a effectué de nombreuses recherches sur la logique de la musique instrumentale ou encore le contrepoint. Il est ainsi une formidable source d’inspiration de la composition dans le mouvement. Cela fait plusieurs années que nous nous appuyons sur sa musique pour travailler la musicalité et les idées de composition.

P.R. : Bach est réputé très cérébral et mathématique, mais il a aussi mis en avant une grande part d’improvisation dans son travail que nous embrassons aussi !

« Nous avons travaillé sur la manière dont chacun pouvait danser sur la musique, en cherchant à construire un dialogue dynamique et changeant. »

Comment s’articulent les différents médiums musique, danse, texte et architecture dans cette pièce ?

​​M.M. : Il y a une connivence entre la musique jouée par le quatuor à cordes, les voix, et la bande sonore créée par Fanny Thollot. Acoustique et amplification dialoguent.

P.R. : Nous avons travaillé sur la manière dont chacun pouvait danser sur la musique, en cherchant à construire un dialogue dynamique et changeant. Notre objectif est de trouver une relation avec cette musique qui résonne dans l’espace. La musique est une ligne structurelle et dramaturgique, mais elle n’est pas toujours le focus principal, les corps ou le texte sont parfois au centre. À partir de tous ces éléments nous avons élaboré un langage commun.

Propos recueillis par Belinda Mathieu