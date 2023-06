Le collectif Mensuel casse la baraque avec un spectacle décapant qui dynamite le capitalisme par montage cinématographique interposé. Une prouesse technique éblouissante et jubilatoire !

« Il y a une guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. » La déclaration cynique du milliardaire américain Warren Buffet sert d’exergue au spectacle imaginé par le collectif Mensuel. En s’appuyant sur le cinéma américain, Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier et Renaud Riga montrent comment la finance impose ses diktats aux politiques et saigne le monde à blanc. La pièce-film parodique qu’ils interprètent a été réalisée à partir de 1400 plans, puisés dans 160 films hollywoodiens. De ce montage titanesque, absolument sidérant de fluidité et de cohérence, naît un blockbuster au scénario inattendu. L’histoire est de celle qu’affectionne le rêve américain : le petit se révolte et renverse la puissance des corrompus avec la seule force de sa conviction et le secours d’une fronde populaire ! Héros manichéens, gros vilains méchants et gentils épris de justice et de partage, courses-poursuites, explosions spectaculaires : tous les ingrédients de la superproduction sont réunis.

Sus à l’exploitation, mort aux profiteurs !

Au centre de cette saga déjantée, se tient l’exécrable avidité du capitalisme financier. Mortier, patron des patrons, est furieux car le gouvernement envisage d’instaurer une taxe sur les très hauts revenus afin de renflouer ses caisses et de mieux répartir les contributions. Les milliardaires ne l’entendent pas de cette oreille ! Mortier convainc ses laquais politiques de lancer un plan d’austérité qui détruit le droit du travail en échange de la vague promesse de créer des emplois. Dans le même temps, la journaliste d’investigation Corinne Lagneau rédige un article sur l’impunité des entreprises richissimes qui s’exonèrent de l’impôt via des sociétés offshores. La veille de la parution, l’article est censuré et la journaliste limogée. Mais elle publie une diatribe sur les réseaux sociaux et incite les citoyens à reprendre le contrôle de la démocratie. Le Collectif Mensuel assure, en direct et avec une dextérité jouissive, le doublage des voix, les bruitages et la musique live. Le spectacle conjoint de la force des images et de la manière de les faire parler est saisissant. Blockbuster est à la fois une fable palpitante, un pamphlet ultra efficace, un appel à refuser l’aboulie de la servitude volontaire, et un spectacle où l’humour se fait instrument de contestation sociale et politique d’une redoutable efficacité. À ne pas manquer, pour le plaisir des yeux et des oreilles et pour réveiller l’indignation. Tous ensemble !

Catherine Robert