« EXIT ABOVE »d’Anne Teresa de Keersmaeker, du blues à la pop

La création d’Anne Teresa de Keersmaeker met au jour de nouvelles complicités, avec les musiciens Jean-Marie Aerts et Meskerem Mees, à côté du fidèle danseur et guitariste Carlos Garbin. Elle se fonde sur le blues, et s’ouvre à la pop qui invite à danser.

Cette nouvelle pièce s’inscrit dans la continuité de votre démarche globale autour de la relation danse – musique. Si on la regarde de plus près, y a-t-il des endroits de rupture ?

Anne Teresa de Keersmaeker

De rupture, je ne crois pas, mais des endroits de renouvellement, oui. Il est vrai que le trajet de ces dix dernières années marque un rapport très fort avec la musique. Aujourd’hui, cette pièce s’appuie sur divers points de départ. D’une part la musique – je me suis intéressée au blues, à travers le Walking blues de Robert Johnson, en tant qu’origine de la musique pop et de la musique de danse d’aujourd’hui. Né en 1911 dans le Mississippi, le guitariste et chanteur noir américain Robert Johnson est une légende qui a influencé nombre de musiciens célèbres.

D’autre part, pour le résumer en une phrase : « my walking is my dancing », c’est-à-dire la marche comme point de départ d’une danse possible.

« Je travaille sur le groupe et sur les manières de se distinguer individuellement. »

Qui est un leitmotiv chez vous…

A.T. de K. : Oui, un leitmotiv qui est devenu extrêmement concret à partir de cette autre pièce qui sera présentée au Cloître des Célestins, En Atendant. Elle avait été créée en 2010 au même endroit, autour de l’ars subtilior, un art polyphonique et complexe d’un grand raffinement, lié à cette période de l’histoire du grand schisme entre Avignon et Rome. C’était une forme de retour aux sources, comme je le fais avec le blues aujourd’hui, qui m’amène à la musique pop et à son rapport très direct aux gens, invitant à danser, à chanter, appelant la célébration, la consolation, une multitude d’émotions… On y partage des douleurs, des joies, des doutes quotidiens et essentiels, qui parfois invitent à la réflexion. Le troisième point de départ de la pièce, très sous-jacent, mais symboliquement présent, est l’œil de la dans laquelle on se trouve du point de vue de l’humanité, de la planète. Mais à côté de cette urgence, il y a quelque part un pari sur la beauté, sur l’espoir…

Comment le blues, musique issue des chants d’esclaves, devient-il une invitation à la danse ?

A.T. de K. : La musique du spectacle n’est absolument pas le blues. C’est une base pour créer d’autres musiques. Je collabore ainsi avec trois artistes : Jean-Marie Aerts, architecte sonore du groupe formé par Arno dans les années 1980, la toute jeune musicienne et chanteuse Meskerem Mees, flamande d’origine éthiopienne, qui danse aussi avec le groupe, et Carlos Garbin, danseur et guitariste brésilien. Ils jouent la musique live sur scène.

Comment avez-vous procédé pour écrire la pièce ?

A.T. de K. : Comme toujours, les trajets musique et danse se sont écrits parallèlement. Avec au départ les idées, leur incarnation en studio, le travail de préparation avec Jean-Marie et Meskerem. Une deuxième phase a eu lieu avec Carlos, et très vite Meskerem a rejoint les répétitions de danse. Je travaille sur le groupe et sur les manières de se distinguer individuellement, dans une recherche de parcours singuliers. Et surtout avec beaucoup de plaisir à danser ensemble !

Propos recueillis par Nathalie Yokel