À fleur de mots, duo entre Fane Desrues et Julien Cottereau

Théâtre, concert, tour de chant et de clown, mélange de mimes, bruitages et chansons, ce drôle de spectacle, À fleur de mots, est avant tout un duo entre Fane Desrues et Julien Cottereau.

Ils travaillent ensemble depuis 20 ans. Elle est comédienne et metteuse en scène. Lui mime et bruite tout ce qui passe. Dans ce spectacle, elle se transforme en chanteuse qui accompagne au piano les chansons qu’elle a écrites sur leur vie, sur leurs rencontres. Lui pioche un mot du public et se met à improviser dessus, tout en corps, en expressions et en sons. De ce mélange d’interactions qui nous embarquent « loin avec rien, ou peut-être avec tout » et de morceaux portés par « une voix cristalline, vive et engagée », naît un spectacle hybride, un duo qui « conjugue poésie avec chants et mimes bruités, littérature et burlesque, émotions et rires ».

Eric Demey