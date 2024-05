Radhouane El Meddeb s’entoure de deux danseurs, deux musiciens et de la divine chanteuse Lobna Noomene pour créer Le Cabaret de la Rose Blanche. Une fête douce-amère pleine de tendresse et de nostalgie.

Sur la piste du si charmant Manège de Reims se dresse un podium devant lequel sont disposées de nombreuses petites tables. Sur chacune d’entre elles brille une lampe. Le public prend place et, qui dans les gradins, qui devant la scène, déguste champagne et autres bulles, croque goulument dans des sandwiches. Bienvenue au Cabaret de la Rose Blanche, la toute nouvelle création de Radhouane El Meddeb. La chanteuse Lobna Noomene, majestueuse, apparait vêtue d’une longue robe à sequins que dissimule encore une immense étole blanche brodée de fleurs dorées, le pianiste et compositeur Selim Arjoun et les danseurs Philippe Lebhar et Guillaume Marie l’accompagnent, brillant eux aussi de mille feux. Plus tard ils seront rejoints par le contrebassiste Sofiane Saadaoui et Radhouane El Meddeb lui-même, portant pour l’occasion une large robe noire étincelante.

Le déchirement de l’exil

Ensemble, ils vont pendant une heure durant nous conter le déchirement de l’exil, reprenant pour ce faire les chansons de Saliha, diva tunisienne des années 1950, de l’illustre libanaise Fayrouz ou de Dalida, y mêlant les superbes mots poétiques de Marianne Catzaras. Ils vont aussi terminer de briser, à force d’adresses au public, de formules d’accueil, d’humour facétieux, d’airs populaires entonnés en cœur ou de baisers envoyés à la volée, un quatrième mur déjà largement fissuré par le dispositif scénique. Fête consciente des tourments du monde et de ses âmes, leur Cabaret de la Rose Blanche est un refuge plein de douceur et de nostalgie où de larges sourires cachent pour un temps précieux et partagé la tristesse, puisque « vous savez, il y a toujours un petit chagrin qui traîne ». Et si la danse y tient une place un peu anecdotique – en dehors de deux soli, l’un comme une mort du cygne revisitée façon cabaret, l’autre comme une « danse du cul » en lieu et place de la danse du ventre, elle se fait surtout accompagnante – ce spectacle vaut largement le détour pour la tendresse et l’entrain de ses protagonistes et l’énorme talent de ses chanteuse et pianiste.

Delphine Baffour