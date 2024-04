« La Rose de Jéricho » de Magda Kachouche

La chorégraphe Magda Kachouche nous entraîne dans un rituel entre morts et vivants dans La Rose de Jéricho, sous l’égide d’une plante, dite immortelle.

Considérée comme immortelle, la “rose de Jéricho” (de son nom scientifique Selaginella lepidophylla) fait preuve d’une résistance exceptionnelle à la sécheresse. Cette plante originaire du désert de Chihuahua, à la frontière entre le sud des États-Unis et le nord du Mexique, peut survivre à des sécheresses extrêmes et renaître de ses cendres une fois imbibée d’un peu d’eau. La chorégraphe Magda Kachouche convoque cette métaphore pour parler du deuil et des résurgences des morts dans nos vies. Celle qui expérimentait les mystères de la nature dans Chêne Centenaire aux côtés de Marion Carriau en 2022 reprend contact avec son père défunt, dans un rituel en trio avec la danseuse Alice Martins et le musicien Gaspard Guilbert. Sur les traces de la philosophe Vinciane Despret, elle active la vitalité du lien entre morts et vivants.

Belinda Mathieu