FrancenDanses au Théâtre des Champs-Élysées : l’excellence du ballet à la française

Le Théâtre des Champs-Élysées célèbre l’excellence du ballet à la française, un ballet enivré de virtuosité et de modernité.

Voici un programme qui tombe à pic pour prendre le pouls du ballet en France aujourd’hui, puisqu’il réunit les ballets des opéras nationaux de Paris, de Bordeaux et du Rhin, et le ballet Preljocaj. Une photographie, un instant T qui laisse peu de place aux femmes, les directeurs de ces institutions ayant choisi des hommes pour composer ce programme de petites formes d’excellence chorégraphique. Seule Sol León chorégraphie en tandem avec Paul Lightfoot, offrant pour Bordeaux une de leurs pièces emblématiques, Softly, as I leave you. Martin Chaix, qui a lui-même éprouvé la Giselle de Mats Ek, offre un extrait de sa propre version du ballet, résolument actuelle. Les chorégraphies de George Balanchine, David Dawson et Angelin Preljocaj complètent ces deux soirées d’exception, en forme de voyage dans la danse d’aujourd’hui.

Nathalie Yokel