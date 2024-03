Du 4 avril au 5 mai, et pour la dernière fois à La Courneuve avant de déménager à Bondy, le festival Rencontre des jonglages propose une sélection aussi large qu’éclectique de ce qu’élaborent les jongleurs et les jongleuses… y compris lorsqu’ils ne jonglent pas. Intrigant, riche, convivial aussi, un rendez-vous devenu incontournable.

Comme d’habitude, le festival rayonne largement au-delà des murs du centre Houdremont et des limites de la ville, et, chose qu’il faut saluer, ces spectacles décentralisés peuvent être signés par de grands noms du jonglage, tels que Wes Peden ou Darragh McLoughlin. Mais l’essentiel reste le “cœur de festival” du 26 au 28 avril : trois journées qui concentrent rencontres professionnelles et représentations, à la fois en salle et dans l’espace public, dans une ébullition continue qui permet de prendre un grand bain de jonglage, et, plus généralement, de cirque. C’est un parti pris auquel Vincent Berhault, le directeur, tient : ne pas définir le jonglage, ne pas limiter a priori ce qui peut être programmé ou pas. C’est ainsi qu’on découvrira PLING-KLANG, une proposition joliment décalée de Mathieu Despoisse avec Etienne Manceau, où un duo se confie en montant une étagère en kit : point de jonglage au sens strict, mais de la manipulation d’objet, avec un rapport au public pas banal. Moon de la Cie Barks, qui joue avec le couple gravité / antigravité, présente un point de contact évident avec le jonglage, mais ne relève pas non plus au sens strict de la discipline.

Un parti pris : ne pas mettre de limites à ce qui peut relever du jonglage

Qu’on soit sans inquiétude : le festival n’usurpe pas son nom ! Il y aura du jonglage pur, plusieurs croisements entre jonglage et danse, et même du football freestyle ! Ce sera l’occasion notamment de retrouver le travail de la Cie Monad et de la Cie LPM, ou de Clément Dazin (Cie La Main de l’Homme) dont le spectacle L’envers de nos décors constitue une première, en ce que c’est la première fois qu’une proposition jeune public prend part au “cœur de festival”. Il y aura plusieurs “étapes de travail” présentées, ce qui n’est pas courant : l’occasion de jeter un regard dans les coulisses, au plus près d’artistes de talent comme Neta Oren de la Cie Ea Eo. Il faut signaler également une co-programmation avec l’Atelier du Plateau qui promet d’être captivante : les Expérimentations arts et sciences les 19 et 20 avril associent “co-auteur jongleur” et “co-auteur chercheur” pour des propositions sortant des sentiers battus.

Mathieu Dochtermann