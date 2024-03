Portrait Johann Le Guillerm

Le Pôle National Cirque de l’Azimut consacre un temps fort à la merveilleuse singularité de l’artiste Johann Le Guillerm, électron libre du cirque et fantastique inventeur.

Johann Le Guillerm est une expérience à lui tout entier. Une expérience qui dure depuis trente ans, unique en son genre, depuis sa sortie du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. Son solo Où ça ? fut dès le départ un événement marquant, mettant au jour son personnage aussi bourru que rock’n roll, aussi inquiétant que fascinant. Il montrait toute la richesse du cirque et de l’acrobatie dans l’extrême précision du geste, déplaçant la conception du risque et la notion d’agrès. En 2001, il lance son grand projet de recherche Attraction, qui lui permet de matérialiser ses réflexions sous la forme de spectacles, d’objets, d’installations, d’expositions… Circassien, il est aussi architecte, sculpteur, plasticien, constructeur fou, inventeur de machineries ! Cerner la complexité de la démarche de Johann Le Guillerm n’est pas une mince affaire, mais c’est une chance de pouvoir s’y plonger à travers les propositions de l’Azimut, qui offre plusieurs facettes de son travail, en chapiteau, en salle façon conférence, et dans une forme gastronomico-performative unique en son genre.

Trois expériences uniques en leur genre

Terces, sa dernière création sous chapiteau, est un des aspects d’Attraction, et un moment exceptionnel à vivre pour le spectateur. Il est le sillon que l’artiste creuse (tercer = labourer pour la troisième fois), renouvelant une performance en perpétuelle mutation. Ici, la matière est reine, qu’elle soit de bois ou de papier, et compose à elle seule un personnage ayant sa propre existence et son propre rapport à la gravité. Tout est affaire d’évolution, de transformation, mais aussi et surtout, de temps. Johann Le Guillerm nous laisse le temps de l’observation, dans une mise à l’épreuve du regard, toujours suspendu au geste et à sa précision. Son autre proposition pour l’Azimut n’a rien à voir formellement avec Terces, mais va l’éclairer de façon évidente : Le Pas Grand Chose est une conférence-spectacle au cours de laquelle l’artiste expose ses réflexions, pour mieux parler de sa propre « science de l’idiot ». Il nous invite à expérimenter ce passage entre l’observation du monde et notre propre manière d’être au monde, bouleversée par d’autres lois physiques, d’autres matières. Et pour terminer ce portrait, direction Massy où l’opéra accueille une expérience culinaire et spectaculaire incontournable, Encatation, fruit de la collaboration entre Johann Le Guillerm et le chef Alexandre Gauthier.

Nathalie Yokel