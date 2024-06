Un dialogue intime en paroles et musiques entre Véronique Sanson et Michel Berger, interprétés par Émilie Dautricourt et Grégory Mariscal.

Pendant les six années de leur vie commune, Michel Berger assure la direction artistique des premiers disques de Véronique Sanson, qui signe elle-même ses propres textes et musiques et ne pose donc pas sa voix sur ceux de son compagnon. Plus tard, après la rupture, c’est par chansons interposées qu’il et elle interrogeront leur histoire, entre amour et drôles de vie. Cette intimité distante, ce bel échange, Émilie Dautricourt et Grégory Mariscal les recréent sur le plateau, l’une et l’autre au piano dans une mise en scène de Nelson-Rafaell Madel, sans chercher l’imitation à tout prix de leurs modèles.

Jean-Guillaume Lebrun