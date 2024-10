En adaptant au théâtre la Trilogie new-yorkaise de Paul Auster, Igor Mendjisky nous fait voyager dans un New-York où le polar ouvre à d’étranges traversées métaphysiques.

« L’adaptation théâtrale, que j’ai par exemple déjà pratiquée avec Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov et Le Château de Kafka, est pour moi un chemin d’enrichissement de ma propre écriture. Comme tous les auteurs que j’ai adaptés jusque-là, Paul Auster est quelqu’un dont j’admire beaucoup l’œuvre et je cherche à partager la sensation que me procure sa lecture. Dans ma Trilogie new-yorkaise, je tâche de ne pas me mettre devant l’œuvre, d’être fidèle à son mystère très particulier qui doit beaucoup à sa structure. Composé de trois courts romans – Cité de verre, Revenants et La Chambre dérobée – qui à la fois se ressemblent et diffèrent, le livre de Paul Auster joue avec les règles du polar en multipliant les trouvailles narratives. Tous habitants de New-York qui tient dans ce triptyque une place centrale, les protagonistes y mènent des enquêtes dont les enjeux se révèlent toujours plus métaphysiques qu’à première vue.

Des enquêtes très métaphysiques

Les différentes parties de la Trilogie entretiennent entre elles de nombreuses résonances que j’ai voulu faire exister sur scène sans en refermer le sens. Dans le roman, la présence de l’auteur dans la narration est l’un des fils qui relient ses trois histoires. Je remplace dans mon adaptation cette entité par un animateur radio que j’incarne moi-même. Cela en m’inspirant d’une expérience réelle de Paul Auster en tant qu’animateur radio. J’espère pouvoir ainsi permettre au spectateur de vivre une traversée aussi riche et plurielle que celle qu’offre le livre à son lecteur. Pour transposer au théâtre les questions liées à l’identité, à la création ou encore à l’écriture qu’aborde Paul Auster dans ses fictions, je n’hésite pas à emprunter à divers autres artistes que j’aime particulièrement tels que David Lynch, Harold Pinter ou encore Woody Allen. Ils m’aident à défendre la force du récit à une époque où l’on a de plus en plus peur de lui ».

Propos recueillis par Anaïs Heluin