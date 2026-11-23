Comme chaque année a lieu le rendez-vous incontournable du jazz, où le meilleur de la scène française et internationale séduit tous les publics, dans le confort d’une salle mythique.

Pour la 23e édition de cett grande fête du jazz se réunissent sur scène les artistes qui ont marqué l’actualité du jazz en 2026. Alors que l’immense pianiste Mario Canonge sera mis à l’honneur, les fans de musique y retrouveront, côté cuivres, le trompettiste star Ibrahim Maalouf, le jeune ténor Simon Comte, l’iconique duo d’Airelle Besson et Lionel Suarez, Lisa Cat-Berro et Solaxis, ou encore le sémillant Ferdi. Un nouveau groupe sera à suivre, OLA TUNJI, qui puise dans la force spirituelle de Pharoah Sanders et John Coltrane. Le piano ne sera pas en reste puisque Mark Priore jouera son nouveau répertoire avant de laisser place au toujours éloquent Giovanni Mirabassi. Enfin, Davell Crawford venu de la Nouvelle-Orléans, la franco-brésilienne Gildaa ou China Moses feront entendre des voix atypiques. Diversité et excellence à l’horizon.

Philippe Deneuve