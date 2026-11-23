Ibrahim Maalouf, Mario Canonge et China Moses à la Salle Pleyel pour « You and the Night and the Music »
Salle PleyelPublié le 23 novembre 2026 - N° 349
Comme chaque année a lieu le rendez-vous incontournable du jazz, où le meilleur de la scène française et internationale séduit tous les publics, dans le confort d’une salle mythique.
Pour la 23e édition de cett grande fête du jazz se réunissent sur scène les artistes qui ont marqué l’actualité du jazz en 2026. Alors que l’immense pianiste Mario Canonge sera mis à l’honneur, les fans de musique y retrouveront, côté cuivres, le trompettiste star Ibrahim Maalouf, le jeune ténor Simon Comte, l’iconique duo d’Airelle Besson et Lionel Suarez, Lisa Cat-Berro et Solaxis, ou encore le sémillant Ferdi. Un nouveau groupe sera à suivre, OLA TUNJI, qui puise dans la force spirituelle de Pharoah Sanders et John Coltrane. Le piano ne sera pas en reste puisque Mark Priore jouera son nouveau répertoire avant de laisser place au toujours éloquent Giovanni Mirabassi. Enfin, Davell Crawford venu de la Nouvelle-Orléans, la franco-brésilienne Gildaa ou China Moses feront entendre des voix atypiques. Diversité et excellence à l’horizon.
Philippe Deneuve
A propos de l'événementIbrahim Maalouf, Mario Canonge et China Moses à la Salle Pleyel pour « You and the Night and the Music »
du lundi 14 décembre 2026 au lundi 14 décembre 2026
Salle Pleyel
252 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
à 20h. Tél : 01 86 47 68 43. www.sallepleyel.com