Par une approche personnelle et originale, le pianiste Édouard Ferlet propose une relecture du concert mythique de Keith Jarrett qui évite l’écueil du pléonasme.

Pianiste, improvisateur et compositeur reconnu, Édouard Ferlet propose une relecture personnelle et sensible du Köln Concert de Keith Jarrett, œuvre importante de l’histoire du jazz. Ainsi plonge-t-il dans l’esprit du concert originel non pour le répéter, mais pour en faire revivre l’éclat créatif. « Köln Variations » dit beaucoup d’Édouard Ferlet, de sa pratique musicale et de son goût prononcé pour l’exploration. Ce projet part d’un hommage à Keith Jarrett pour aller vers un témoignage très personnel du pianiste français. Sa démarche se fonde sur le dialogue entre une œuvre qui a compté pour plusieurs générations de mélomanes, bien au-delà du jazz. Elle est l’expression de son imaginaire et de son talent d’improvisateur. Une invitation au voyage où se mêlent reconnaissance, partage et inspiration libre.

Philippe Deneuve