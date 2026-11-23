Le Trio Barolo combine de multiples influences, de l’opéra au jazz, pour façonner un voyage singulier, épris d’une liberté sans frontières.

Jazz, opéra, musiques de la Méditerranée et ainsi de suite, les trois musiciens de Barolo ont dans leurs bagages de quoi nous faire voyager bien au-delà de nos contrées. Ici même où s’invente une musique sans étiquette mais avec une réelle éthique du son, en toute liberté de créer. Douze ans après un prometteur premier album, Le ballet des airs, l’accordéoniste Rémy Poulakis, principal signataire du répertoire, le bassiste Philippe Euvrard, et le tromboniste Daniel Zimmermann – qui en 2020 a remplacé Francesco Castellani – ont posé voici un an Traversées, un troisième volet de leurs aventures dont le titre suffit à imaginer les enjeux. Fermer les yeux, ouvrir bien grand les oreilles, pour découvrir un univers sans pareil.

Jacques Denis