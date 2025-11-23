« Hypnotic Temple » avec YOM, Manuel Peskine et Ana Elena Tejera
Points Communs / Composition YOM / Chor. Ana Elena Tejera / mise en scène Julien Oska ColardellePublié le 23 novembre 2025 - N° 338
Le compositeur et clarinettiste YOM s’associe au pianiste Manuel Peskine et à la danseuse et vidéaste Ana Elena Tejera pour un concert chorégraphique inédit et cosmique.
Mon premier, YOM, est un prodige de la clarinette. Mon second, Manuel Peskine, est pianiste et son complice de longue date. Ma troisième, Ana Elena Tejera, est une artiste panaméenne qui a plusieurs disciplines à son arc dont la vidéo, la danse et la chorégraphie. Mon dernier, Julien Oska Colardelle, met les trois premiers en scène de façon visionnaire. Mon tout compose Hypnotic Temple, un spectacle en forme de trip cosmique, un voyage au croisement des cultures et des spiritualités entre « méditations orientales, abstractions groovy et vertiges harmoniques ».
Delphine Baffour
A propos de l'événementHypnotic Temple
du mardi 16 décembre 2025 au mardi 16 décembre 2025
Points Communs - Théâtre 95
1 place du Théâtre, 95000 Cergy
à 20h. Tél. 01 34 20 14 14. Durée : 1h.