Le compositeur et clarinettiste YOM s’associe au pianiste Manuel Peskine et à la danseuse et vidéaste Ana Elena Tejera pour un concert chorégraphique inédit et cosmique.

Mon premier, YOM, est un prodige de la clarinette. Mon second, Manuel Peskine, est pianiste et son complice de longue date. Ma troisième, Ana Elena Tejera, est une artiste panaméenne qui a plusieurs disciplines à son arc dont la vidéo, la danse et la chorégraphie. Mon dernier, Julien Oska Colardelle, met les trois premiers en scène de façon visionnaire. Mon tout compose Hypnotic Temple, un spectacle en forme de trip cosmique, un voyage au croisement des cultures et des spiritualités entre « méditations orientales, abstractions groovy et vertiges harmoniques ».

Delphine Baffour