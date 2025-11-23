le Ballet de l’Opéra de Lyon

Nacera Belaza et Katerina Andreou ouvrent un dialogue passionnant à travers le corps des danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon.

Elles cultivent toutes les deux le goût de l’épure, la recherche de l’essentiel. Dans une même soirée, Nacera Belaza propose Untitled 1 et Katerina Andreou WE NEED SILENCE, version collective de son solo BSTRD. La première joue de la répétition jusqu’à plus soif du mouvement pour que ses interprètes comme le public atteignent un état de disponibilité accrue, proche de la transe. La seconde épuise les corps et sature l’espace de pulsations électroniques obsédantes pour mieux viser, dans un élan paradoxal, la plénitude du silence.

Delphine Baffour