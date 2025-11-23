Nacera Belaza et Katerina Andreou avec le Ballet de l’Opéra de Lyon
Le Centquatre / CHOR. Nacera Belaza / Katerina AndreouPublié le 23 novembre 2025 - N° 338
Nacera Belaza et Katerina Andreou ouvrent un dialogue passionnant à travers le corps des danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon.
Elles cultivent toutes les deux le goût de l’épure, la recherche de l’essentiel. Dans une même soirée, Nacera Belaza propose Untitled 1 et Katerina Andreou WE NEED SILENCE, version collective de son solo BSTRD. La première joue de la répétition jusqu’à plus soif du mouvement pour que ses interprètes comme le public atteignent un état de disponibilité accrue, proche de la transe. La seconde épuise les corps et sature l’espace de pulsations électroniques obsédantes pour mieux viser, dans un élan paradoxal, la plénitude du silence.
Delphine Baffour
A propos de l'événementle Ballet de l’Opéra de Lyon
du jeudi 18 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025
Le CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial, 75019 Paris
Les 18 et 19 décembre à 20h, le 20 à 19h. Tél. 01 53 35 50 00. Durée : 1h40. Avec le Festival d’Automne à Paris.