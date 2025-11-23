Le murmure des songes de Kader Attou convoque notre capacité à aller au-delà de ce que nous sommes en laissant l’invention, l’imaginaire, la suggestion susciter nos émotions.

Sous ce très joli titre se cache la création pour jeune public de Kader Attou, qui sait si bien utiliser la poésie du hip-hop pour tisser des trames narratives surprenantes et captivantes. Dans cette pièce, il retrouve le petit Kader qui rêvait de voler, et voyait sur les murs de sa chambre s’agiter des monstres de papier peint. Aimant raconter des histoires courtes, il convoque un quatuor de danseurs et danseuses, les superbes illustrations de Jessie Désolée qui donne vie à un bestiaire plutôt fouillis, peuplé de chimères, plantes et animaux fantastiques, et le vidéaste Yves Kuperberg pour animer cette plongée dans l’imaginaire. Cette aventure de tous les instants à la recherche de nos instincts enfantins et de nos émotions premières s’adresse aux plus petits comme à tous les grands, car elle nous propulse dans des univers étranges et familiers. Kader Attou vise à faire palpiter en nous ce murmure des songes qui ne nous a jamais quittés.

Agnès Izrine