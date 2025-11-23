La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°337
novembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Danse - Agenda

Chaillot Expérience Kids, un cadeau géant pour tous les enfants et leurs familles

Chaillot Expérience Kids, un cadeau géant pour tous les enfants et leurs familles - Critique sortie Danse Paris Chaillot - Théâtre national de la danse
©Crédit : Julien Mignot Le Vilain Petit Canard clôt sa série à Chaillot dans Chaillot Expérience Kids
Crédit : Julien Mignot Le Vilain Petit Canard clôt sa série à Chaillot dans Chaillot Expérience Kids

Chaillot - Théâtre National de la Danse / temps fort

Publié le 23 novembre 2025 - N° 338

À l’approche des fêtes de fin d’année, Chaillot se transforme en cadeau géant pour tous les enfants et leurs familles, mêlant ateliers et spectacles.

Côté spectacles, on se réjouira de voir la danseuse Raphaëlle Delaunay, déjà cygne rebelle de l’Opéra de Paris, se vivre aujourd’hui en Vilain Petit Canard sur la musique pop et cordes imaginée par Etienne Daho. Fouad Boussouf invite également un violon sur la scène de °Up, dans un duo freestyle où le foot dispute à la danse et à la musique une place de choix. Mais Chaillot Kids, ce sont également des ateliers, façon Noël par exemple si l’on préfère se consacrer à ses cartes de vœux, ou de danse avec le bien nommé Transporteur de Bonheur. Le Foyer de la Danse sera aussi le cadre de performances inédites, de Lora Juodkaite, interprète fétiche de Rachid Ouramdane, de Jordi Galí qui lève le voile sur les premiers pas de sa nouvelle création Mille Horizons, ou du Groupe Grenade dans un extrait du fameux Paradis de José Montalvo.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Chaillot Expérience Kids
du vendredi 19 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025
Chaillot - Théâtre national de la danse
1 place du Trocadéro, 75016 Paris

Le 19 décembre à partir de 18h15 et le 20 décembre à partir de 12h. Tél. : 01 53 65 30 00.

Tous les articles Danse

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la Danse

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
44900abonnés
5233abonnés
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur la Danse

S'inscrire