À l’approche des fêtes de fin d’année, Chaillot se transforme en cadeau géant pour tous les enfants et leurs familles, mêlant ateliers et spectacles.

Côté spectacles, on se réjouira de voir la danseuse Raphaëlle Delaunay, déjà cygne rebelle de l’Opéra de Paris, se vivre aujourd’hui en Vilain Petit Canard sur la musique pop et cordes imaginée par Etienne Daho. Fouad Boussouf invite également un violon sur la scène de °Up, dans un duo freestyle où le foot dispute à la danse et à la musique une place de choix. Mais Chaillot Kids, ce sont également des ateliers, façon Noël par exemple si l’on préfère se consacrer à ses cartes de vœux, ou de danse avec le bien nommé Transporteur de Bonheur. Le Foyer de la Danse sera aussi le cadre de performances inédites, de Lora Juodkaite, interprète fétiche de Rachid Ouramdane, de Jordi Galí qui lève le voile sur les premiers pas de sa nouvelle création Mille Horizons, ou du Groupe Grenade dans un extrait du fameux Paradis de José Montalvo.

Nathalie Yokel