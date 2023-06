Les Michel’s (spectacle musical)

Michel, Michèle, Michael, Miguel : il n’y a pas que celle qui a le cœur en Provence qui s’appelle comme ça ! Ils sont nombreux, ils sont talentueux, ils méritent tous un joyeux rappel !

Combien de chansons, combien de textes, combien de sketches signés Michel ? Quel est celui dont on se souvient le plus ? Audiard, Cervantès ou Foucault ? Fugain, Berger, Jonasz, Delpech ou Jackson ? Sardou, peut-être, voire Michel Drucker ! Sophie Jolis, Guillaume Nocture et Michel (tiens donc !) Goubin revisitent la crème des Michel, avec originalité et humour pour « une ballade enchantée drôlement bien balancée, avec des titres entièrement retravaillés, parfois parodiques, inattendus et toujours (im)pertinents ». Intemporels et quasi universels (au moins entre Dunkerque et Perpignan), les Michel français (dont le gros des troupes est né pendant le baby-boom, même si ce prénom reste le troisième le plus donné en France depuis 1900) ont marqué les écrans, les microsillons, les esprits et les cœurs. Les trois complices de ce vibrant hommage les rappellent à la mémoire des spectateurs qui retrouvent avec eux l’envie de rire, rêver, bouger et danser, dans la joie et la bonne humeur.

Catherine Robert