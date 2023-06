Elle a créé la compagnie Protéo en 2012, à Lille, pour défendre un « théâtre physique, fou et sage, délirant et sérieux ». Louise Wailly dirige aujourd’hui Quentin Barbosa dans La Joie ! Un monologue entre humour, poésie et philosophie pour apporter « une réponse à la pandémie, à nos confinements, à nos solitudes ».

C’est en décembre 2021 que Louise Wailly a commencé à écrire La Joie !, après avoir traversé, comme chacune et chacun d’entre nous, les périodes de confinement, d’isolement, d’incertitude, d’inquiétude liées à la pandémie de Covid-19. « Chacun sait désormais ce qu’est déprimer, fait-elle remarquer. Il m’amusait de jouer avec ce motif qui nous unit. » L’autrice, metteuse en scène et comédienne a ainsi inventé un personnage d’homme qui s’extirpe de sa dépression pour nous raconter pourquoi il a décidé de donner un nouvel élan à sa vie en cessant de faire ce qu’il n’avait plus envie de faire. Ce nouvel adepte du rire, de l’action, de la poésie, de la beauté convoque les pensées de Montaigne et de Spinoza pour nous convaincre de rejoindre le parti qu’il vient de fonder : le Parti de la Joie.

La gaieté de vivre

La représentation à laquelle nous assistons laisse d’abord croire que Louise Wailly a conçu un spectacle de forme classique, avant de révéler l’espace en formation d’un montage technique qui n’a pas encore été achevé, avant de briser le quatrième mur pour étendre l’espace de jeu à l’ensemble de la salle. « La Joie ! est un monologue écrit à l’heure où les gens dorment, où le calme est possible, dans lequel j’ai essayé d’imaginer ce que ce serait de se soigner collectivement de nos maux parfois dérisoires, déclare Louise Wailly. C’est une déclaration d’amour à la vie et aux générations à venir. » Seul sur scène ou au plus près des spectatrices et spectateurs, le comédien Quentin Barbosa crée un théâtre qui nous rappelle que l’on doit (ré)apprendre la gaieté de vivre pour qu’un monde puisse survivre à notre époque désenchantée.

Manuel Piolat Soleymat