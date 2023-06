Jean-Michel Verneiges a composé un florilège comique cueilli dans À la recherche du temps perdu, interprété par Denis Podalydès et accompagné au piano par Jean-Philippe Collard.

Les calembours du docteur Cottard, la naïveté désopilante de Françoise, les grimaces et les pamoisons grotesques de Madame Verdurin, le « nasonnement passionné » et « l’hyper-sécrétion salivaire » de Madame de Cambremer, les malentendus de Bernard Nissim, le ridicule de Norpois pontifiant, de Swann jaloux, de Legrandin snob, de Brichot pédant : tout est drôle chez Proust ! Jean-Michel Verneiges a sélectionné différents épisodes de la saga proustienne, « choisis pour la diversité des contextes ». Ils « alternent avec des séquences musicales qu’ils dictent ou inspirent, avec le souci d’une mise en situation compréhensible pour un public non averti ». « Il faut toucher au cœur et ne pas trop intellectualiser les œuvres labourées depuis des années. », dit le pianiste Jean-Philippe Collard. On espère que les spectateurs feront comme la marquise de Cambremer essuyant « avec son mouchoir brodé la bave d’écume dont le souvenir de Chopin venait de tremper ses moustaches ».

Catherine Robert