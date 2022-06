Antonella Amirante adapte 10 kg de Lau Nova

Antonella Amirante adapte le témoignage que livre Lau Nova dans Ma chère fille salafiste, radicalisée à 12 ans, sur la bascule subie par la jeune Charlotte, devenue Amira.

« Ce témoignage n’est pas une charge contre l’islam, dit Antonella Amirante, mais la tentative d’une mère de comprendre le cheminement de sa fille Charlotte, née en France dans un milieu aisé et athée. Aujourd’hui Charlotte vit à l’étranger, coupée de sa famille et de ses origines, son corps et son regard cachés sous un sitar, en compagnie de son mari polygame et de leur petite fille. » Le travail de mise en scène vise à plonger le spectateur dans l’esprit du parent qui se retrouve face à un enfant qu’il ne reconnaît plus. Pendant que se déploie la parole, la scène accueille le corps d’une jeune fille se débattant entre emprise mentale et emprisonnement textile : « sur le plateau une multitude d’habits comme une multitude de peaux possibles pour affronter le monde, et puis, du tissu, sombre, qui remplit l’espace jusqu’à tout envelopper et recouvrir le corps, les yeux, la pensée. »

Catherine Robert