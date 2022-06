La Galette des Reines : un théâtre de l’art brut, entre réel et fiction par Camille Kerdellant et Rozenn Fournier

Camille Kerdellant et Rozenn Fournier offrent leurs voix à des femmes aux parcours de vie inattendus, marginaux et politiquement incorrects. Théâtre de l’art brut, entre réel et fiction.

Avec la volonté de mettre en lumière celles qu’il est rare d’entendre et qui ne pratiquent pas l’art du discours, Camille Kerdellant et Rozenn Fournier ont choisi « d’honorer la poésie du langage parlé ». « Nous préférons à l’orientation sociologique et/ou psychologique une plongée poétique à partir du réel », disent-elles. Le spectacle tisse les propos fidèlement retranscrits de Viviane, Danièle, Juliette, Melissa et Soraya dont les « témoignages de liberté d’agir et de penser rendent compte des petits et grands arrangements avec les moyens du bord pour répondre aux besoins et se satisfaire des plaisirs de la vie. Ces femmes cultivent un goût pour l’art de la débrouille. »

Écouter l’invisible

Tour à tour journaliste et interviewée, les deux comédiennes se tiennent à la table, au milieu de l’espace qu’entourent les spectateurs. On voit surgir les personnages de la partition sonore : le jeu les évoque sans les incarner et noue une histoire commune qui lie ces femmes les unes aux autres. « Les tonalités, les variations et le volume de la voix, les hésitations, les tremblements, les mots ébauchés, les soupirs, les rires, les silences, les respirations, tout ce qui fait la richesse, la singularité d’une langue parlée » dit l’émotion et la drôlerie de ces vies invisibles qui font de la rébellion et de la désobéissance un art de (sur)vivre.

Catherine Robert