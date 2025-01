« ILaUNA » par le Collectif Bilaka

Le collectif Bilaka puise son identité dans la culture basque, et projette sa « lune éphémère » dans une contemplation contemporaine.

Constitué de musiciens et danseurs basques, Bilaka Kolektiboa œuvre à tous les endroits du partage de ce patrimoine immatériel, dans un esprit de transmission, de fête, mais également d’innovation à travers la création. Porteurs d’une histoire faite de la richesse et de la diversité des danses et techniques basques, ils en font un héritage capable de passer les frontières et de concerner d’autres territoires, par son ouverture sur le monde. ILaUNA signifie « lune éphémère », et s’appuie sur la tradition des gau beltza, rite ancestral célébrant les morts au Pays Basque. Dans un espace crépusculaire s’inscrit une cérémonie où les notions de temps, de passage, d’ombre et de lumière offrent aux corps, aux voix et aux sons des résonnances multiples, aux énergies profondément ancrées, pour mieux faire surgir la légèreté des âmes.

Nathalie Yokel