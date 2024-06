Dans son spectacle Héritage, le comédien Cédric Eeckhout partage le plateau avec sa mère Jo Libertiaux. Ensemble, ils racontent la vie de cette femme née en 1945, et interrogent ce qui se transmet d’une génération à l’autre.

« Un spectacle en appelle un autre. Aussi après ma première création personnelle, The Quest (2020) où pour parler de la politique européenne je fais appel à mon histoire familiale et en particulier à ma mère présente avec moi sur scène, je ressens le besoin de poursuivre ce geste. Surtout, je veux approfondir le travail avec ma mère, je souhaite apprendre à travailler avec l’amatrice qu’elle est ainsi qu’avec la femme que je considère comme forte, indépendante et maternelle à la fois, comme une combattante. La peur de la perdre un jour me guide. Je ressens une forme d’urgence à rendre hommage à cette femme qui à sa façon, sans être engagée politiquement mais en choisissant de quitter mon père et sa maison avec ses quatre enfants, a participé à l’émancipation féminine. À travers elle, c’est aussi à toute une génération de femmes que je souhaite donner la parole. Cela sans chercher à faire à tout prix du théâtre politique, en partant vraiment des mots de ma mère et de ses envies. Ses réponses aux 168 questions que mon dramaturge Nils Haarmann et moi lui avons adressé m’ont beaucoup aidé à construire le spectacle, où joue aussi la musicienne Pauline Sikirdji.

En deçà du théâtre

Une lecture que je fais au moment de la création me touche et m’influence beaucoup : c’est Une femme d’Annie Ernaux, où celle-ci raconte la vie et la mort de sa mère. Une phrase de son introduction me marque particulièrement : « Je veux rester en deçà de la littérature ». Pour moi, il s’est agi de rester en deçà du théâtre, c’est-à-dire de parler de ma mère et de la faire parler sans en faire trop, sans tomber dans l’exercice de style. Je voulais qu’elle s’exprime comme elle l’aurait fait hors d’un théâtre ou presque, qu’elle garde cette fragilité et qu’elle m’y emmène. Avec Héritage, j’avais le désir de me déplacer par rapport à mes habitudes de théâtre. Tout dans la construction du spectacle a été pensé pour que mon équipe et moi soyons toujours au plus proche de ma mère : nous sommes tous allés travailler chez elle, et ce sont des objets à elle qui constituent la scénographie, de même que les images et vidéos projetées sont des archives réelles… En dialoguant avec ma mère, qui nous raconte sa carrière de coiffeuse, son amour de la vie, j’interroge aussi la notion d’héritage dans la cellule familiale. Je n’ai surtout pas voulu créer de faux conflit, de situation théâtrale entre nous. C’est le lien qui m’intéresse, et ce qu’il permet de partager comme récits, comme expériences du monde ».

Propos recueillis par Anaïs Heluin