Hauteur politique et poétique de Julia Vidit à Villeneuve en scène

Câlins et coups de poing de proximité : telle est la volonté de Julia Vidit, qui présente deux spectacles très réussis à Villeneuve en Scène. Un théâtre au plus près des préoccupations existentielles et politiques du moment, dans l’écrin d’une très belle relation au public.

Deux spectacles, à découvrir à la suite ou séparément, et un même souci de dire, avec élégance et poésie, force et délicatesse, authenticité et justesse, qu’être humain revient à faire des choix, à ne pas céder sur son désir et à tâcher de construire un monde meilleur. On est au cœur des débats qui agitent l’époque et que ces deux propositions éclairent de manière très intelligente, en s’adressant avec force et acuité aux petits et aux grands. Skolstrejk (la grève scolaire), inspiré du slogan de Greta Thunberg, « Skolstrejk för klimatet » (grève scolaire pour le climat), raconte l’histoire de Louise, qui lance une grève lycéenne pour dénoncer les ravages écologiques du capitalisme. Le texte de Guillaume Cayet, compagnon d’écriture et de dramaturgie de Julia Vidit, invite les jeunes spectateurs, auquel il est principalement destiné, à interroger les conditions de la résistance à la prédation des communs par le rendement et l’exploitation. Les deux comédiens, Morgane Deman et Sébastien Poirot, alternent interprétation et récit avec une belle aisance, réussissant à faire surgir la fable et les enjeux dans une grande proximité avec le public, physiquement et psychologiquement.

Hauteur politique du théâtre

Dans Dissolution, Rachid Bouali interprète le texte de Catherine Verlaguet qui questionne la mort et la manière d’en parler aux enfants, avec une faconde, une poésie et une bonhommie qui, elles aussi, aménagent très adroitement les conditions du maintien et de la supression du quatrième mur. La discussion qui suit avec les jeunes spectateurs est passionnante. Le comédien répond avec la même gentillesse aux questions sur la scénographie (comment colorier en rouge un morceau de sucre ?) qu’à celle sur le propos du spectacle (que reste-t-il des morts que conservent les vivants ? faut-il renoncer aux groseilles ?) Les textes de Guillaume Cayet et Catherine Verlaguet, ciselés et précis, offrent une matière théâtrale dont Julia Vidit et ses comédiens s’emparent avec un très solide talent. Les dispositifs ont beau être simples et légers, ils n’offrent pas de propositions au rabais : il est fascinant de voir l’imaginaire conquérir si délicatement l’espace trivial du quotidien qui l’accueille. Avec ces deux spectacles, Julia Vidit renouvelle l’efficacité de l’élitaire pour tous, dans un théâtre de proximité de très haute tenue. A Avignon, cet été, on recommande aussi d’aller découvrir Information préoccupante (remarquable !) et Malgré le monde (portraits fantômes), le 16 juillet, dans le cadre du festival Contre-Courant, ainsi que Vive le sujet ! Tentatives – série 3. Le théâtre y fait œuvre politique et poétique dans un même mouvement. Avec toutes ces propositions, Julia Vidit se pose en digne héritière et légitime continuatrice de la volonté politique d’Etat qui confia, il y a quelques décennies déjà, le pouvoir aux artistes d’éclairer la société. On pense à Jeanne Laurent : « Dans une démocratie qui revendique l’honneur d’avoir une civilisation spirituelle, ces joies doivent être à la portée de tous. On ne saurait en faire fi, car elles peuvent transfigurer l’existence. »

Catherine Robert