Avec le pianiste Dominique Charnay, le comédien Christophe Merle embarque dans Novecento : Pianiste d’Alessandro Baricco. Sa lecture-spectacle nous mène au plus près d’un pianiste ayant passé sa vie sur un bateau.

Les 70 pages très denses, très rythmées de Novecento : Pianiste d’Alessandro Baricco se prêtent au théâtre. Racontée par son ami trompettiste Tim Tooney, la vie du musicien éponyme offre en effet une matière des plus riches et vivantes pour un monologue. Le comédien Christophe Merle de la Cie Les Voix du Caméléon s’en empare sous une forme simple : une lecture-spectacle qu’il interprète avec le pianiste Dominique Charnay. C’est ainsi à un voyage intérieur qu’est convié le spectateur, auprès du personnage de Baricco dont la fable nous est donnée à méditer. L’histoire de Novecento, né sur un navire qu’il n’a jamais quitté, où il compose une musique de l’Océan, nous apparaît dans toute sa force métaphorique. Elle nous interroge, nous bouscule par la peur de vivre qu’elle exprime et par l’imaginaire qu’elle suscite, à la mesure de l’océan.

Anaïs Heluin