Cécile McLorin Salvant avec l’orchestre national d’Ile-de-France

La chanteuse Cécile McLorin Salvant qui incarne le renouveau du jazz vocal s’associe à l’orchestre national d’Ile-de-France pour un récital en version grande classe.

Grammy Awards et Victoires du Jazz jalonnent désormais la carrière de la chanteuse franco-américaine, qui fut découverte après avoir glané le prestigieux prix Thelonious Monk. « Elle possède l’assurance, l’élégance, l’âme, l’humour, la sensualité, la puissance, la perspicacité, l’intelligence, la profondeur et la grâce ; on ne trouve une telle chanteuse qu’une seule fois sur une voire deux générations », dit d’elle Wynton Marsalis. À 33 ans, la voilà au sommet de son art, prête à oser des pas de côté. Comme ce soir où, accompagnée de son fidèle pianiste Sullivan Fortner et sous l’oreille avisée de Bastien Still à la direction, elle s’associe à la fameuse formation classique, qui lui a donné carte blanche pour une soirée qui propose de mêler un florilège de ses compositions en version orchestrale avec une œuvre du répertoire symphonique.

Jacques Denis