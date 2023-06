Deux mineurs coincés 300 mètres sous terre par un coup de grisou, et voilà les histoires personnelles qui s’entremêlent à celles de la mine.

1965, dans les mines de Liévin, un coup de grisou se produit à Avion. Dans le spectacle, Ahmed, mineur d’origine algérienne, et Stéphane, porion d’origine polonaise, se retrouvent coincés par l’éboulement qu’il provoque. Le premier est gravement blessé et en désespoir de cause, les deux ouvriers commencent à creuser, et se mettent à parler. Leurs histoires personnelles dessinent alors une histoire de l’immigration française, et plus particulièrement de la région du Nord, et de ces fameux corons où sont regroupés les mineurs.

Une « mentalité ouvrière » basée sur la solidarité

Dans une scénographie tout en réalisme, le spectateur plonge au cœur de ces houillères qui ont façonné l’histoire et les paysages du Pas-de-Calais. Les deux interprètes, Hugues Duquesne et Kader Nemer, en sont originaires, et ont écrit cette pièce en hommage à leurs aïeux mineurs, dont les personnages portent le nom. De ce milieu taiseux, ils avaient peu appris sur la mine et se sont donc lancés dans de vastes recherches. C’est le metteur en scène marseillais, Ali Bougheraba qui les accompagne pour cette « tragicomédie », qui raconte aussi comment de la mixité culturelle des mineurs « naîtra une véritable identité, une « mentalité ouvrière » basée sur la solidarité ».

Eric Demey