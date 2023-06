Inédite en France, la pièce signée par Taylor Mac, auteur contemporain américain couronné par de nombreux prix dont The Ibsen Award, traite de sujets d’une actualité brûlante. Au cœur du propos tragi-comique, la question de la transidentité à laquelle la pièce doit son titre en anglais, « HIR », contraction des adjectifs possessifs genrés « his » et « her ».